Навроцкий подписал закон о прекращении помощи для беженцев с Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в социальной сети X.

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — написал пресс-секретарь.

Согласно документу, власти Польши лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение на территории республики.

В декабре прошлого года издание UnHerd сообщило, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. Последние опросы показали, что 45% поляков выступают против приема украинских беженцев в страну.

Ранее Пушков заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских беженцев.