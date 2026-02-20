Размер шрифта
В туротрасли рассказали, куда россияне поедут отдыхать на мартовские праздники

Россияне начали планировать мартовские путешествия еще летом 2025 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

В пятерку лидеров по бронированиям на праздничных выходных в марте вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сириус и Казань. Начинать отдых россияне будут в основном с субботы, а первые бронирования на эти даты появились еще более чем за полгода до праздников.

Это показало исследование Отелло от 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На выходные, посвященные празднованию Международного женского дня (с 6 по 9 марта), самыми популярными направлениями для путешествий традиционно становятся Москва и Санкт-Петербург — на них приходится 16 и 12% соответственно от всех бронирований на эти даты. Также в топ-10 входят Сочи, Сириус, Казань, Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Иркутск, Новосибирск, Шерегеш и Адлер (Адлерский район, Сочи).

Дешевле всего можно остановиться в Иркутске, где средняя стоимость ночи на этот период составляет 4660 рублей. Также довольно бюджетно можно забронировать проживание в Новосибирске и Санкт-Петербурге, где средняя стоимость ночи не превышает 6000 рублей. Средняя продолжительность отдыха по этим направлениям на мартовские праздники составляет 3 ночи, в Сочи, Шерегеше и Адлере остаются на подольше — в среднем на 4 ночи.

Из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Белоруссия и ОАЭ.

В прошлом году топ направлений для путешествий на выходные в честь 8 марта выглядел немного иначе — в топ-3 входил Владивосток, а в топ-10 также был Екатеринбург. В праздничные выходные в марте 2026 года заметно выросла доля бронирований в Шерегеше, который в этом году попал в десятку лидеров, а в прошлом году не входил в топ-20. Также заметен рост интереса к Сириусу, Иркутску, Сочи и Казани, доля бронирований в которых выросла по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

К отдыху в длинные весенние выходные начинают готовиться заранее — первые бронирования на сервисе на эти даты (с 6 по 9 марта) были сделаны еще в прошлом году, в июле 2025 года. Однако активнее бронировать начинают в среднем за месяц до поездки.

Больше всего бронирований с заездом в субботу, 7 марта, однако многие также предпочитают бронировать с пятницы — она на втором месте по количеству броней.

На весенние праздники 2026 года также заметен рост спроса на направления, где расположены горнолыжные курорты — на мартовские праздники в десятку лидеров вошли Эстосадок и Шерегеш, а в топ-20 Манжерок, в прошлом году в топ-20 был только Эстосадок.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.
 
