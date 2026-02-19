«Речь не о взломе, а о доступе». В России подозревают Telegram в сливе данных ЦРУ и ФБР

Бортников заявил, что ФСБ прекратила все переговоры с Дуровым

В России подозревают мессенджер Telegram и его основателя Дурова в добровольном сотрудничестве с западными спецслужбами. Депутат Госдумы Бутина считает, что «никакие пароли» не спасают, когда запрос исходит от ФБР или ЦРУ. Ранее мессенджер заявил, что взлома шифрования переписок не было. Депутат Попов уточнил, что речь идет о «добровольном сотрудничестве» администрации Telegram с западными спецслужбами, а не о взломе. Глава ФСБ Бортников отметил, что сейчас его служба не ведет переговоров с Дуровым, так как прежние контакты «ни к чему хорошему не привели».

Александр Бортников сообщил, что ФСБ уже не ведет никаких переговоров с создателем Telegram Павлом Дуровым.

«С Дуровым? Сейчас нет. <...>

Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете?

Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

По словам Бортникова, «нужно работать, а не биться за свободу слова», которую «никто не нарушает, а только защищает интересы граждан».

В чем в России обвиняют Telegram

Глава Минцифры Максут Шадаев 19 февраля на заседании комитета Госдумы сообщил об информации о том, что зарубежные разведывательные структуры получают данные из мессенджера Telegram и используют их против российских военных.

«У нас есть прямые подтверждения... о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал он.

Министр отметил, что перехваченные данные используются против российской армии и это носит систематический характер.

Депутат Госдумы Мария Бутина также подтвердила, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram. Она сообщила, что во время ее ареста в США агенты ФБР демонстрировали ей распечатки личных сообщений, которые она считала защищенными благодаря секретным чатам в Telegram.

«Это нормальная практика для мировых спецслужб — получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ», — заявила Бутина.

Пресс-служба мессенджера Telegram в своем заявлении опровергла возможность взлома шифрования переписок зарубежными спецслужбами и подчеркнули, что «нарушений шифрования Telegram обнаружено не было».

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — говорится в ответе мессенджера на запрос агентства Reuters.

Однако зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов уточнил, что российские власти имеют данные о добровольном сотрудничестве Telegram с иностранными спецслужбами.

«Речь шла не о взломе, а о доступе. Читай — о добровольном сотрудничестве.

Косвенный признак, например, — быстрое освобождение Дурова из-под стражи во Франции, — написал Попов в своем Telegram-канале. «Аргумент» Дурова про «взлом» абсолютно несостоятелен. В Москве об этом просто не заявляли», — написал Попов.

Telegram на СВО

Несмотря на то, что российские власти заявляют о рисках использования Telegram бойцами ВС РФ, глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что в россиской армии смогут продолжать использование Telegram до блокировки мессенджера.

«Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер»,

— заявил Шадаев в Госдуме.

По его словам, власти сейчас не собираются ограничивать работу мессенджера в зоне СВО.

Глава IТ-комитета Госдумы Сергей Боярский сообщил, что получил у Минцифры РФ разъяснения по вопросу использования Telegram на спецоперации.

«Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram — замедление загрузки тяжелых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», — написал он в своем Telegram.

Максут Шадаев ранее заявлял, что власти последовательно принимают меры, чтобы добиться от сервиса соблюдения законодательства. По его словам, Telegram не отреагировал на 150 тыс. требований об удалении запрещенного контента, а через платформу было совершено около 150 тыс. мошеннических преступлений, более 30 тыс. из которых связаны с диверсиями и терактами.

Что говорит Павел Дуров

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки запретить мессенджер и направить граждан в контролируемый государством Max строятся на ошибочных предположениях.

«В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно», — написал Дуров в своем канале в Telegram.

По словам Дурова, WeChat развивался с начала 2010-х годов и долгое время конкурировал с другими сервисами за аудиторию и пользователей. Только после того, как он стал самым популярным у граждан, в него начали интегрировать государственные услуги, подчеркнул Павел Дуров.

«То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками», — заключил основатель Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров также подчеркнул, что платформа продолжит придерживаться принципов свободы слова и защиты приватности.

Замедление Telegram

Решение об ограничении работы Telegram в России было принято из-за отказа мессенджера выполнять требования российского законодательства, объяснил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджере, объяснив это борьбой с преступной деятельностью.

Это уже вторая попытка ограничить работу Telergam — в 2018 году суд постановил заблокировать Telegram после того, как ФСБ потребовала предоставить ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, а руководство сервиса отказалось это сделать. Ограничения были сняты летом 2020 года.