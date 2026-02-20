В России могут изменить условия формирования больничных

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует изменить условия для оформления больничных, чтобы самозанятые также могли иметь возможность получить листок нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

«Внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе. Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — сказано в документе.

С 1 января в России начал действовать эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. В документе говорится, что теперь работающие на налоге на профессиональный доход, смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

