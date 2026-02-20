Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В России могут изменить условия формирования больничных

Минздрав России планирует изменить условия для оформления больничных
Shutterstock

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует изменить условия для оформления больничных, чтобы самозанятые также могли иметь возможность получить листок нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

«Внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе. Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — сказано в документе.

С 1 января в России начал действовать эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. В документе говорится, что теперь работающие на налоге на профессиональный доход, смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Ранее россиянам рассказали, когда можно взять больничный не только из-за болезни.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!