20 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 февраля отмечают Всемирный день социальной справедливости, в России — неофициальный праздник в честь петушков на палочке, а в США наслаждаются вишневыми пирогами. Какие еще праздники выпадают на 20 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости

Ежегодно 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Его цель — привлечение внимания к вопросам социальной справедливости, включая борьбу с бедностью, обеспечение достойной работы, равенство полов и доступ к социальному благополучию для всех.

Всемирный день управления информацией

В третий четверг февраля, который в 2025 году выпал на 20-е число, празднуют Всемирный день управления информацией. Праздник напоминает о необходимости ответственного подхода к работе с данными, особенно в эпоху цифровизации и больших данных. В этот день проводят семинары и конференции, на которых обсуждают имеющиеся практики и инновации, связанные с обработкой, хранением и защитой информации.

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День леденцовых петушков в России

В России 20 февраля отмечается День леденцовых петушков — неофициальный праздник, посвященный знакомому с детства лакомству. Сладкие конфеты на палочке были известны на протяжении веков. В дореволюционной России они были неотъемлемым атрибутом народных гуляний и ярмарок, а в советские годы стали доступным детским угощением. Форма у них была разной — рыбки, домики, елочки. Но именно петушок, ассоциировавшийся в народной традиции с солнцем, светом и добром, считается классикой.

Какие праздники отмечаются 20 февраля в других странах

День вишневого пирога в США. Праздник, посвященный одному из самых популярных десертов американской кухни. Вишневый пирог покорил гурманов благодаря удачному сочетанию сладкого теста и насыщенной кисло-сладкой начинки. Традиция выпечки пирогов пришла в Америку с первыми английскими поселенцами, которые использовали длинные и узкие формы, а тесто нередко служило лишь контейнером для начинки. По одной из легенд, вишневый пирог был любимым угощением королевы Елизаветы I. Позже этот десерт обрел популярность и в США, где, по преданию, его особенно любил Джордж Вашингтон. Возможно, именно поэтому праздник вишневого пирога отмечается в феврале — в том же месяце, когда родился первый президент США.

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День любви к своему питомцу в США. Праздник, напоминающий о важности заботы о наших четвероногих друзьях. В этот день владельцы уделяют своим любимцам больше внимания, балуют их лакомствами и проводят с ними время. Истоки праздника связаны с Международным конгрессом защитников природы, который состоялся во Флоренции в 1931 году. Тогда активисты предложили привлекать внимание к ответственному отношению к животным.

День федерации в Венесуэле. Дата посвящена началу Федеральной войны (1859–1863) — крупнейшего гражданского конфликта в истории страны. Война разгорелась между консерваторами, представлявшими интересы землевладельцев и церкви, и либералами-федералистами, выступавшими за автономию провинций. Восстание началось 20 февраля 1859 года в городе Коро под предводительством Эсекиеля Саморы и привело к масштабным боевым действиям, унесшим около 40 тыс. жизней. В 1863 году конфликт завершился подписанием соглашения на асьенде Коче, после чего Венесуэла стала федерацией. Сегодня праздник сопровождается официальными церемониями, подчеркивающими значимость борьбы за равенство и децентрализацию власти.

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День битвы при Сальте в Аргентине. 20 февраля 1813 года состоялась битва при Сальте, ставшая ключевым моментом в борьбе Аргентины за независимость. Генерал Мануэль Бельграно, командующий Северной армией, после победы при Тукумане в сентябре 1812 года укрепил свои силы и начал наступление на Сальту. Испанские роялистские войска под командованием генерала Пио де Тристана заняли оборонительные позиции, укрепив перевал Портесуэло. Однако местный житель предложил Бельграно обходной путь, позволивший патриотам обойти укрепления и атаковать противника с неожиданной стороны. После ожесточенного сражения роялистские войска капитулировали, что обеспечило патриотам контроль над северными территориями бывшего вице-королевства Рио-де-ла-Плата и укрепило позиции движения за независимость Аргентины.

Церковные праздники 20 февраля

День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского. Православная церковь 20 февраля чтит память святителя Парфения, епископа Лампсакийского. Святой Парфений жил в IV веке и был известен своей благочестивой жизнью и сотворенными чудесами. Он исцелял больных, изгонял злых духов и обращал многих в христианскую веру. В этот день верующие посещают богослужения и молятся Парфению о помощи и заступничестве.

Также православная церковь чтит память • преподобного Луки Елладского;

• мучеников Никомидийских;

• девы Мастридии;

• преподобного Априона, епископа Кипрского;

• священномучеников Александра Талызина и Алексия Троицкого;

• преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского.

Народные праздники и приметы 20 февраля

День Луки, или Могущница

В народном календаре 20 февраля, когда церковь чтит память преподобного Луки Елладского, известен под названиями День Луки и Могущница. На него было принято вспоминать усопших родственников, а к столу подавать пироги с луком. Также считалось, что в этот день приобретает особые лекарственные свойства растение лапчатка, которое в народе называли могущница.

Приметы

Если в этот день дует сильный ветер, то весна будет бурной.

Если закатное солнце красное, лето будет холодным и ветреным.

Какие исторические события произошли 20 февраля

395 год — в Вифлееме основан первый женский монастырь.

1705 год — указом Петра I в России впервые введены рекрутские наборы.

1818 год — на Красной площади в Москве торжественно открыт памятник Минину и Пожарскому.

1819 год — учрежден Санкт-Петербургский государственный университет.

1872 год — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей, ставший одним из крупнейших художественных музеев мира.

1922 год — Виленский сейм принял решение о присоединении Вильнюса и части юго-восточной Литвы к Польше.

1933 год — Адольф Гитлер провел секретную встречу с крупными немецкими промышленниками в преддверии парламентских выборов.

1943 год — в Мексике на кукурузном поле начал формироваться вулкан Парикутин — один из немногих вулканов, появление которого было зафиксировано человеком.

1945 год — из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.

1962 год — Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет, трижды облетев Землю.

1986 год — на орбиту выведен базовый блок орбитальной станции «Мир», ставшей крупнейшим проектом в истории советской космонавтики.

1999 год — в Кремлевском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

2005 год — начал вещание телеканал «Звезда», ориентированный на военную и патриотическую тематику.

2009 год — президент Латвии Валдис Затлерс принял отставку премьер-министра Иварса Годманиса.

2014 год — начало расстрела Евромайдана — кульминация протестов в Киеве, приведшая к смене власти на Украине.

Дни рождения и юбилеи 20 февраля

1729 родился Федор Волков (умер в 1763-м) — российский актер и театральный деятель, основатель первого постоянного русского театра.

1844 родился Людвиг Больцман (умер в 1906-м) — австрийский физик, основоположник статистической физики и физической кинетики.

1844 родился Джошуа Слокам (пропал без вести в 1909-м) — канадский моряк, первым совершивший одиночное кругосветное плавание.

1897 родился Айвен Олбрайт (умер в 1983-м) — американский художник, мастер гротескной живописи.

1912 родился Пьер Буль (умер в 1994-м) — французский писатель, автор романа «Планета обезьян».

1925 родился Роберт Олтмен (умер в 2006-м) — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, создатель фильмов «Игрок», «Короткие истории».

1967 родился Курт Кобейн (умер в 1994-м) — американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana, ключевая фигура альтернативной сцены 1990-х.

Кто отмечает день рождения

83 года исполняется Филу Эспозито — канадскому хоккеисту, одному из лучших нападающих в истории НХЛ, участнику суперсерии СССР — Канада 1972 года.

74 года исполняется Гордону Брауну — 74-му премьер-министру Великобритании (2007–2010).

59 лет исполняется Синди Кроуфорд — американской супермодели, актрисе, одной из самых известных моделей 1990-х годов.

53 года исполняется Антону Шкаплерову — российскому космонавту, Герою Российской Федерации.

37 лет исполняется Рианне — барбадосской певице, актрисе, дизайнеру, одной из самых успешных артисток в истории современной музыки.

35 лет исполняется Чиро Иммобиле — итальянскому футболисту, чемпиону Европы (2020).

28 лет исполняется Стурле Холму Легрейду — норвежскому биатлонисту, олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира.