Трамп продлил действие санкций против России

Трамп продлил на год санкции США против России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил на год срок действия санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Документ опубликован в Федеральном реестре.

Согласно указу, решение затронуло рестрикции, введенные администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа в 2018 году, а также администрацией Барака Обамы в 2014 году.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В январе Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Вашингтона ввести новые ограничения, заявил, что США своей санкционной политикой пытаются склонить Россию к таким компромиссам по урегулированию конфликта на Украине, которые для страны абсолютно неприемлемы.

Ранее в США назвали Трампа главным препятствием для принятия санкций против России.