МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, жертве звонят якобы сотрудники службы доставки известного ретейлера и сообщают об ошибочном заказе, срочной доставке или проблеме с ней, а после требуют код из СМС или пароль из сообщения.

Волк отметила, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян.

В предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с праздничными скидками, а также рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний.

До этого председатель ПСБ Петр Фрадков заявил, что в России появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников, переломный момент наступит, когда потери от противоправных действий упадут минимум на 20%.

Ранее мошенники использовали старые телефонные номера для оформления кредитов на граждан.
 
