Россиянам объяснили, как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс

Если после оплаты онлайн-курса человек получил набор банальностей или пересказ бесплатных материалов из интернета, вернуть деньги реально, но действовать придется последовательно, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

По его словам, начинать нужно с договора.

«Когда вы покупаете онлайн-курс, вы вступаете в правоотношения. Чаще всего это договор оказания услуг или, реже, купли-продажи, если речь о доступе к уже записанным урокам», — отметил он. Важно, добавил эксперт, понять предмет договора (что именно обещали в составе курса — количество видеоуроков, личные консультации, проверку домашних заданий, сертификат, доступ в закрытое сообщество, шаблоны документов и так далее).

Часто отдельный договор покупателю не присылают, человек просто нажимает кнопку «Оплатить». Тогда условия обычно спрятаны в оферте на сайте. «Если возможность ознакомиться с офертой была, считается, что вы согласились с ее условиями, даже если не читали», — уточнил Халеян.

Поэтому, если конфликт уже возник, он советует сразу найти оферту и сохранить ее (скриншотом или PDF), а затем сопоставить обещания с тем, что фактически выдали. Даже если в условиях написано «деньги не возвращаются», это не всегда решающий аргумент, такое положение может быть признано недействительным, если услуга оказана некачественно.

Дальше понадобятся доказательства, продолжил Халеян. Эксперт рекомендовал сохранять скриншоты продающей страницы и рекламных обещаний, письма из рассылок, рекламные посты и записи вебинаров, где называли конкретные результаты.

«Не пишите «курс бесполезный» — это оценка. Фиксируйте несоответствия конкретно: обещали 20 уроков по продвинутому Python, а дали 15 для начинающих; обещали три личные консультации, но в доступе отказали; заявляли «инвестиции с нуля», а выдали подборку общедоступных статей. Полезно также сохранять переписку с поддержкой и ответы, если они формальные или их нет», — пояснил адвокат.

Следующим обязательным шагом эксперт назвал досудебную претензию.

«Прежде чем идти в суд, нужно направить продавцу официальную претензию и четко описать нарушения без эмоций», — подчеркнул Халеян. В претензии указывают, что именно купили и когда (с чеком), в чем нарушение, а затем формулируют требования: расторгнуть договор и вернуть деньги, а также заявить компенсацию морального вреда.

Обычно дают около 10 дней на ответ и предупреждают, что при отказе последует обращение в суд с требованием неустойки и штрафа. Отправлять претензию лучше так, чтобы осталось подтверждение вручения, например, заказным письмом с уведомлением, а также продублировать на электронную почту, указанную в оферте, сказал специалист.

Если продавец игнорирует претензию или отказывает, можно подавать иск по месту жительства. Помимо возврата стоимости курса заявляют неустойку за просрочку, а также штраф. Если суд удовлетворит требования и увидит, что продавец добровольно их не исполнил, взыщут 50% от присужденной суммы. Моральный вред заявлять можно, но суммы обычно небольшие. В подобных спорах чаще присуждают 5, 10, 15 тысяч рублей, реже 20–30 тысяч, даже если истец просит больше, отметил Халеян.

Если ситуация выглядит как мошенничество, например, доступ к курсу не открыли, сайт исчез, поддержка не отвечает, либо в рекламе были откровенно ложные обещания вроде «диплома государственного образца» или гарантированного трудоустройства, — адвокат советует параллельно обращаться в правоохранительные органы. Заявление о мошенничестве подают в полицию, а жалобы на нарушение прав потребителей и недобросовестную рекламу — в прокуратуру и Роспотребнадзор. Проверки и санкции для продавца иногда ускоряют возврат денег, заключил адвокат.

