Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Трамп уснул на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне

Трамп уснул во время заседания «Совета мира» и попал на видео
Kevin Lamarque/Reuters

Президента США Дональда Трампа запечатлели спящим на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне. Видеоматериалы распространило издание Diario AS на платформе YouTube.

На кадрах видно, как во время выступлений участников американский лидер закрывает глаза и не демонстрирует никакой реакции, что позволяет предположить, что он спит.

В Вашингтоне под председательством Дональда Трампа состоялось дебютное заседание инициированного им «Совета мира». На этой встрече президент США объявил о планах по выделению $7 млрд на поддержку сектора Газа. Финансовая помощь поступит от девяти государств, в числе которых Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Параллельно было анонсировано формирование Международных стабилизационных сил, которые будут находиться под командованием Соединенных Штатов. Трамп выразил заинтересованность в участии Российской Федерации и Китая в этом проекте, однако МИД РФ ранее сообщил, что Москва не будет представлена на заседании.

Ранее Трамп чуть не уснул на встрече с министрами.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!