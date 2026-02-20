Трамп уснул на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне

Трамп уснул во время заседания «Совета мира» и попал на видео

Президента США Дональда Трампа запечатлели спящим на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне. Видеоматериалы распространило издание Diario AS на платформе YouTube.

На кадрах видно, как во время выступлений участников американский лидер закрывает глаза и не демонстрирует никакой реакции, что позволяет предположить, что он спит.

В Вашингтоне под председательством Дональда Трампа состоялось дебютное заседание инициированного им «Совета мира». На этой встрече президент США объявил о планах по выделению $7 млрд на поддержку сектора Газа. Финансовая помощь поступит от девяти государств, в числе которых Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Параллельно было анонсировано формирование Международных стабилизационных сил, которые будут находиться под командованием Соединенных Штатов. Трамп выразил заинтересованность в участии Российской Федерации и Китая в этом проекте, однако МИД РФ ранее сообщил, что Москва не будет представлена на заседании.

Ранее Трамп чуть не уснул на встрече с министрами.