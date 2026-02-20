Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Стало известно о планах Трампа нанести удар по Ирану

WSJ: Трамп может нанести ограниченный удар по Ирану
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени нанести ограниченный удар по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что это должно сподвигнуть Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

Ожидается, что США могут атаковать столицу Исламской Республики в течение следующих нескольких дней. Целями могут стать военные и правительственные объекты.

По данным издания, если Иран не согласится на условия Вашингтона, то США начнут масштабную военную кампанию. Ее целью может стать свержение властей республики.

WSJ отмечает, что Трамп еще не принял окончательного решения по поводу ударов.

До этого президент США заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном.

По информации The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт оценил вероятность полномасштабной операции США против Ирана.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!