Стало известно о планах Трампа нанести удар по Ирану

WSJ: Трамп может нанести ограниченный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени нанести ограниченный удар по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что это должно сподвигнуть Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

Ожидается, что США могут атаковать столицу Исламской Республики в течение следующих нескольких дней. Целями могут стать военные и правительственные объекты.

По данным издания, если Иран не согласится на условия Вашингтона, то США начнут масштабную военную кампанию. Ее целью может стать свержение властей республики.

WSJ отмечает, что Трамп еще не принял окончательного решения по поводу ударов.

До этого президент США заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном.

По информации The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

