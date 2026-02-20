Размер шрифта
Японские ученые впервые нашли способ лечения болезни Паркинсона

В Японии частично одобрили первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона
Александр Гальперин/РИА Новости

В Японии частично одобрен к использованию препарат, разработанный на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщили в Институте по исследованию и применению iPS-клеток при Киотском университете.

«Это важнейший шаг вперед. Мы сделаем все возможное, чтобы этот метод лечения как можно скорее стал стандартной опцией, которой доверяют», — отметил директор института Дзюн Такахаси.

Разработанный препарат содержит нервные клетки, выращенные из iPS-клеток, которые предназначены для трансплантации пациентам, страдающим болезнью Паркинсона. В апреле прошлого года Киотский университет представил результаты клинических испытаний, демонстрирующие положительные изменения в состоянии некоторых пациентов после трансплантации этих клеток. В августе фармацевтическая компания Sumitomo Pharma подала заявку на одобрение этого продукта под торговой маркой Amshepuri, рассмотрение проводилось по ускоренной процедуре.

Помимо этого, частичное одобрение получил и препарат на основе iPS-клеток, предназначенный для лечения ишемической кардиомиопатии. Отмечается, что оба препарата являются уникальными в своем роде и не имеют аналогов в мире на данный момент.

Ранее был найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления тремора.
 
