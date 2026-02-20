Размер шрифта
В Амурской области пропал вертолет

МЧС: вертолет пропал в Амурской области, на борту находятся 4 человека
В Амурской области ведутся поиски вертолета, связь с которым была потеряна. На борту находилось четыре человека, сообщает региональное управление МЧС России

Согласно информации МЧС, вертолет вылетел из района лесозаготовительной делянки близ населенного пункта Амаранка, расположенного в Ромненском муниципальном округе, и перестал выходить на связь во время полета. До настоящего времени местоположение воздушного судна остается неизвестным.

Из Благовещенска на место предполагаемого инцидента направлена оперативная группа спасателей для проведения поисковых мероприятий. В состав поисково-спасательного отряда входят 36 специалистов и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и беспилотный летательный аппарат, что, как отмечают в ведомстве, позволит расширить зону поиска и повысить шансы на обнаружение пропавшего вертолета.

В начале февраля в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, на борту воздушного судна находились курсанты.

Ранее в Сибири туристы посадили вертолет на замершую реку и пошли играть в хоккей.
 
