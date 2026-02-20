В 55 регионах России внедряют ИИ для создания умных городов

В России 55 регионов активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ), реализуя концепции «умных городов» с целью оптимизации городской среды и повышения уровня комфорта для жителей. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Григоренко подчеркнул, что масштабное внедрение ИИ в стране требует активного участия регионов, и в настоящее время большинство из них уже использует данную технологию. Правительство стимулирует регионы и ведомства к внедрению ИИ в ключевые направления деятельности, оказывая поддержку и обеспечивая обмен опытом.

По данным аппарата вице-премьера, за несколько месяцев количество регионов, применяющих ИИ для повышения эффективности работы служб и снижения числа происшествий, возросло более чем вдвое: с 26 в октябре прошлого года до 55 к началу 2026 года.

С помощью ИИ регионы решают различные задачи, такие как снижение количества ДТП, предотвращение аварий в коммунальной сфере, борьба с правонарушениями и повышение эффективности работы врачей, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Наиболее успешные примеры внедрения технологий ИИ зафиксированы в Московской, Сахалинской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Глава Минтранса Андрей Никитин пояснил «Известиям», что транспортные системы и дороги являются связующим звеном между регионами России, и внедрение ИИ в этой сфере рассматривается как приоритетная задача для обеспечения технологического суверенитета страны.

Никитин отметил, что министерство активно поддерживает внедрение ИИ на транспорте. В частности, в текущем году планируется запуск движения беспилотных грузовиков по трассе М-12, что позволит связать Казань и Санкт-Петербург, значительно ускорив логистику и доставку. Он подчеркнул, что ИИ строго соблюдает правила дорожного движения и исключает риски, связанные с человеческим фактором.

