Замглавы Генштаба РФ Рудской: ВСУ с начала СВО потеряли свыше 1,5 млн человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) потеряли свыше 1,5 млн человек. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что в 2025 году потери украинской армии превысили 520 тысяч человек.

«На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — отметил Рудской.

По его словам, на Украине количество ежемесячно мобилизуемых в среднем снизилось почти в два раза.

Также генерал-полковник заявил, что формируется устойчивая тенденция к уменьшению численности ВСУ и, как следствие, к ограничению возможностей украинской армии по сопротивлению российским войскам.

9 февраля французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия, вероятно, уже одержала победу над Украиной, ведь сейчас проигрыш Киева кажется «неизбежным». Он подчеркнул, что поворотным моментом в конфликте стал провал украинского контрнаступления в 2023 году, в ходе которого ВСУ не смогли преодолеть «неприступную российскую оборону».

