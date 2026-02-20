Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании якобы затянуть переговоры в Женеве, поскольку опасался жесткой позиции помощника российского лидера, главы делегации РФ Владимира Мединского. Об этом в своей статье написал журналист британской газеты Telegraph, который присутствовал в швейцарском городе.

«Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции», — говорится в публикации.

До этого газета The New York Times написала, что присутствие Мединского на переговорах в Женеве «было воспринято некоторыми на Украине как обескураживающий сигнал». Издание отметило, что в ходе предыдущих раундов переговоров он «раздражал» украинскую сторону историческими лекциями и жесткой позицией по урегулированию конфликта.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Женеве, назвал их «тяжелыми, но деловыми». При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в России объяснили, чем вызвана жесткая позиция Мединского на переговорах по Украине.