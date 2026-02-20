Российский военный медик поделился лайфхаками по выживанию в зоне СВО

Российский военный медик с позывным «Флинт» в беседе с RT рассказал о лайфхаках, позволяющих выжить на СВО.

Он отметил, что зимой бойцам при ранениях бывает сложно наложить жгут или турникет из-за нескольких слоев одежды и экипировки, а также бронежилета.

«То есть, если ранение в руку и надо на плечо жгут наложить, он до этого жгута зубами просто не дотянется», — заявил медик.

По его словам, на этот случай необходимо обязательно иметь турникет.

«Я всем говорю: если верхняя конечность — бери турникет, если нижняя — там уже две руки свободны, можно жгут накладывать. Ну не поленись ты, вшей турникет заранее в рукав максимально высоко, просто по форме на стежки кидаешь — и все», — отметил «Флинт».

Также он порекомендовал сделать надрезы на элементах уставной формы, после чего вшить туда пластиковые хомуты. В случае получения ранения хомут можно быстро затянуть, чтобы временно остановить кровопотерю. А после перемещения в более безопасную зону пострадавшему бойцу необходимо наложить нормальный жгут.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные врачи спасают более 90% раненых в ходе боевых действий.

Новость дополняется.