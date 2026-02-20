Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

Российский военный медик поделился лайфхаками по выживанию в зоне СВО

Медик СВО «Флинт»: вшивание хомута в военную форму помогает выжить при ранении
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военный медик с позывным «Флинт» в беседе с RT рассказал о лайфхаках, позволяющих выжить на СВО.

Он отметил, что зимой бойцам при ранениях бывает сложно наложить жгут или турникет из-за нескольких слоев одежды и экипировки, а также бронежилета.

«То есть, если ранение в руку и надо на плечо жгут наложить, он до этого жгута зубами просто не дотянется», — заявил медик.

По его словам, на этот случай необходимо обязательно иметь турникет.

«Я всем говорю: если верхняя конечность — бери турникет, если нижняя — там уже две руки свободны, можно жгут накладывать. Ну не поленись ты, вшей турникет заранее в рукав максимально высоко, просто по форме на стежки кидаешь — и все», — отметил «Флинт».

Также он порекомендовал сделать надрезы на элементах уставной формы, после чего вшить туда пластиковые хомуты. В случае получения ранения хомут можно быстро затянуть, чтобы временно остановить кровопотерю. А после перемещения в более безопасную зону пострадавшему бойцу необходимо наложить нормальный жгут.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные врачи спасают более 90% раненых в ходе боевых действий.

Новость дополняется.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!