ЕК подтвердила прекращение поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией

Европейская комиссия (ЕК) официально подтвердила прекращение поставок дизельного топлива на Украину из Венгрии и Словакии. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен в ходе брифинга.

«Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией и поддерживаем связь со всеми заинтересованными сторонами. Нам известно о решении прекратить поставки дизельного топлива в Украину», – заявила Итконен.

Она подчеркнула, что введение подобных ограничений на экспорт допустимо только в «исключительных обстоятельствах». Итконен также отметила, что приоритетом ЕК является обеспечение стабильности и надежности поставок, добавив, что безопасность поставок в Венгрию и Словакию не находилась под угрозой.

18 февраля глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину до восстановления подачи нефти по трубопроводу «Дружба».

13 февраля Сийярто обвинил Украину в блокировании поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», с целью осложнить положение венгерского правительства в преддверии парламентских выборов. При этом, по его словам, трубопровод находится в полностью исправном состоянии и готов к возобновлению транзита нефти.

Ранее Орбан призвал Украину одуматься и прекратить шантажировать Венгрию.