Названы бесполезные БАДы при авитаминозе

Февральский авитаминоз — распространенное явление, когда организм ощущает нехватку света и определенных витаминов, особенно группы B, витамина D и аскорбиновой кислоты. При этом важно понимать, что не все витаминные добавки одинаково эффективны: часть из них фактически бесполезны, а часть действительно способны поддержать здоровье.

Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«К бесполезным можно отнести препараты с минимальным содержанием действующих веществ или формулы, которые организм плохо усваивает. Например, многие комплексные витамины с избытком «дополнительных» компонентов (красителей, ароматизаторов, неактивных минералов) дают эффект лишь психологический. Кроме того, неадекватное дозирование — слишком маленькое или слишком большое — снижает пользу добавки, а иногда даже создает нагрузку на печень и почки», — предупредила диетолог.

Реально работающими считаются препараты с доказанной биодоступностью и научно обоснованной дозировкой. Наиболее востребованы витамин D в форме капель или таблеток с масляной основой, которая обеспечивает усвоение, витамин B12 в метилкобаламине, а также аскорбиновая кислота в комбинации с биофлавоноидами, которая лучше поддерживает иммунитет. Важно помнить, что эффективность добавок выше при дефиците конкретного витамина, выявленного анализами, а не при «профилактическом» приеме любых витаминов.

«Ключевой момент: добавки работают как поддержка, но не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни. Сбалансированный рацион с овощами, фруктами, цельными злаками, белком и умеренной физической активностью остается основой профилактики авитаминоза. Выбор добавок лучше делать после консультации с врачом, ориентируясь на индивидуальные потребности организма», — резюмировала она.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.