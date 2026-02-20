Появились подробности задержания итальянского журналиста с гражданством РФ

ТАСС: задержанный в Стамбуле журналист с гражданством России вернется в Италию

Итальянский журналист с гражданством РФ Андреа Лучиди, который был задержан в Стамбуле, сможет вернуться в Италию в пятницу, 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС его коллега Винченцо Лоруссо, который работает с ним в редакции International Reporters.

«Он согласился добровольно покинуть Турцию. Завтра его проводят в аэропорт, и он вернется в Италию», — сказал коллега Лучиди.

Лоруссо заявлял в основанном им Telegram-канале «Донбасс Италия», что Лучиди прибыл в Стамбул в составе международной группы журналистов и юристов. Они собирали информацию о тюрьмах, встречались с местными юристами. Задержали всю группу, членами которой были граждане Бельгии, Франции, Испании и одна россиянка.

О задержании Лучиди стало известно 19 февраля. Как писала газета Corriere della Sera, он был задержан с другими иностранным журналистами и отправлен в центр экспатриации.

В конце января Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство.

