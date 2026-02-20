Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Появились подробности задержания итальянского журналиста с гражданством РФ

ТАСС: задержанный в Стамбуле журналист с гражданством России вернется в Италию
ВФМ-2024 / WYF 2024/VK

Итальянский журналист с гражданством РФ Андреа Лучиди, который был задержан в Стамбуле, сможет вернуться в Италию в пятницу, 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС его коллега Винченцо Лоруссо, который работает с ним в редакции International Reporters.

«Он согласился добровольно покинуть Турцию. Завтра его проводят в аэропорт, и он вернется в Италию», — сказал коллега Лучиди.

Лоруссо заявлял в основанном им Telegram-канале «Донбасс Италия», что Лучиди прибыл в Стамбул в составе международной группы журналистов и юристов. Они собирали информацию о тюрьмах, встречались с местными юристами. Задержали всю группу, членами которой были граждане Бельгии, Франции, Испании и одна россиянка.

О задержании Лучиди стало известно 19 февраля. Как писала газета Corriere della Sera, он был задержан с другими иностранным журналистами и отправлен в центр экспатриации.

В конце января Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство.

Ранее посол рассказал о мудрой позиции Италии в отношении РФ.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!