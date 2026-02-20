Размер шрифта
Главу департамента недропользования по ДФО и его заместителя задержали по делу о взятках

Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о крупных взятках
ООО «Бизнес-медиа «Дальний Восток»

Правоохранители задержали руководителя департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова во Владивостоке и его заместителя Артема Невеселого по делу о получении взяток в крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По их словам, задержанные уже находятся в изоляторе временного содержания.

«Суммы взяток крупные», — говорится в публикации.

До этого в Новороссийске арестовали бывшего главу водоканала по обвинению в превышении должностных полномочий.

11 февраля бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду заочно отправили под стражу по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере. По данным следствия, он также может быть связан с коррупционным делом в отношении других чиновников правительства региона. В январе МВД России объявило бывшего замминистра в розыск. Согласно открытым источникам, он находится за пределами страны.

Гайда занимал руководящие должности в министерствах энергетики, ЖКХ и социальной политики Свердловской области в 2014–2019 годах.

Ранее правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана.
 
