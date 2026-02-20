«Мне стыдно»: Петросян прокомментировала свое выступление на Олимпиаде

Фигуристка Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде

Российской фигуристке Аделии Петросян стыдно за свое выступление на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ей стыдно перед собой, федерацией, тренерами и зрителями.

«Я понимаю, что сама в этом виновата», — добавила Петросян.

До этого сообщалось, что Петросян упала во время исполнения произвольной программы.

Также стало известно, что сотрудники арены осматривали баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом ее выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии.

Позднее стало известно, что американская фигуристка Алиса Лю взяла золото в женском одиночном фигурном катании, россиянка Аделия Петросян завершила соревнования на шестой позиции.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту Петросян, призвав не критиковать ее за решение исполнить четверной тулуп в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.

Ранее сообщалось, что судья из США, занизивший оценки Петросян в короткой программе, не судит произвольную.