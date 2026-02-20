Колокольцев пожаловался на неравенство между силовиками

Несмотря на общее снижение преступности и рост доверия населения к правоохранительным органам, российское МВД столкнулось с серьезным кризисом кадрового обеспечения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Министр подчеркнул, что «резервы для дальнейшего повышения эффективности работы практически исчерпаны», а личный состав работает на пределе возможностей. В частности, он отметил увеличение числа уволившихся сотрудников на 7% в прошлом году.

По о словам Колокольцева, в органах внутренних дел насчитывается 212 тыс. вакантных должностей, причем наибольший дефицит наблюдается в ключевых подразделениях, непосредственно взаимодействующих с гражданами.

Среди факторов, обуславливающих нехватку кадров, министр выделил низкий уровень заработной платы и сложности с обеспечением жильем. Кроме того, он выразил недовольство сложившейся несправедливостью, указав на то, что в конце декабря 2025 года были внесены изменения в законодательство, наделяющие сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, выполнявших служебные обязанности в зоне проведения специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Однако аналогичная норма не распространяется на сотрудников полиции.

«Подобное неравенство между представителями различных силовых ведомств усугубляет и без того критическую кадровую ситуацию в системе органов внутренних дел», – резюмировал Колокольцев.

Ранее Владимир Колокольцев сообщил, что количество уволившихся из МВД в 2025 году выросло на 40% по сравнению с числом принятых.