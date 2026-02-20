Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Колокольцев пожаловался на неравенство между силовиками

Колокольцев пожаловался на несправедливое отношение к полиции
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Несмотря на общее снижение преступности и рост доверия населения к правоохранительным органам, российское МВД столкнулось с серьезным кризисом кадрового обеспечения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Министр подчеркнул, что «резервы для дальнейшего повышения эффективности работы практически исчерпаны», а личный состав работает на пределе возможностей. В частности, он отметил увеличение числа уволившихся сотрудников на 7% в прошлом году.

По о словам Колокольцева, в органах внутренних дел насчитывается 212 тыс. вакантных должностей, причем наибольший дефицит наблюдается в ключевых подразделениях, непосредственно взаимодействующих с гражданами.

Среди факторов, обуславливающих нехватку кадров, министр выделил низкий уровень заработной платы и сложности с обеспечением жильем. Кроме того, он выразил недовольство сложившейся несправедливостью, указав на то, что в конце декабря 2025 года были внесены изменения в законодательство, наделяющие сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, выполнявших служебные обязанности в зоне проведения специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Однако аналогичная норма не распространяется на сотрудников полиции.

«Подобное неравенство между представителями различных силовых ведомств усугубляет и без того критическую кадровую ситуацию в системе органов внутренних дел», – резюмировал Колокольцев.

Ранее Владимир Колокольцев сообщил, что количество уволившихся из МВД в 2025 году выросло на 40% по сравнению с числом принятых.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!