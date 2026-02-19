От переводчика до пресс-секретаря президента: биография, карьера и личная жизнь Дмитрия Пескова

Как Дмитрий Песков стал пресс-секретарем президента и женился на Татьяне Навке

Дмитрий Песков — один из самых публичных представителей российской власти. Его ежедневно цитируют десятки СМИ, личная жизнь чиновника вызывает неизменный интерес, а его усы давно стали мемом. При этом он остается персоной, о которой известно меньше, чем кажется: за десятилетия во власти Песков выстроил образ человека системы, который говорит не от себя, а от имени государства. Как начинал свой путь пресс-секретарь президента, как складывалась его карьера и что известно о его семье — в материале «Газеты.Ru».

Детство и годы учебы

Семья и воспитание

Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. Его отец, Сергей Николаевич Песков, был дипломатом, работал на Ближнем Востоке, в структурах, связанных с международной деятельностью СССР и продвижением советской идеологии за рубежом. В разное время он служил в Египте, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах.

Из-за постоянных командировок отца детство Дмитрия прошло в разъездах. Он часто менял школы, часть времени жил за границей, затем возвращался в Москву и оставался у бабушек. Сам Песков позже вспоминал, что этот опыт сделал его самостоятельным и приучил быстро адаптироваться к новым условиям. Несмотря на дипломатическое окружение, он называет свое детство самым обычным.

«В детстве я ничего примечательного не делал. Детство было обычное, как у всех: и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», — делился он.

Дмитрий Песков

При этом интерес к учебе проявился у него довольно рано. В школьные годы Песков увлекался историей России и Древнего мира, много читал, хотя позже он сожалел о том, что не уделял чтению еще больше внимания. Уже во взрослом возрасте он не раз говорил, что именно книги формируют мышление, и советовал молодежи начинать с русской классики, называя ее уникальным источником жизненного опыта.

О матери Дмитрия Пескова почти нет информации в открытых источниках. Сам он предпочитает не говорить о ней публично.

Образование

В 1983 году Песков окончил московскую среднюю школу №1243 с углубленным изучением английского языка. Дмитрий решил пойти по стопам отца и поступить в Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Однако с первого раза это ему не удалось. Позже он признавался , что в юности был разгильдяем и не относился к учебе с должной серьезностью. Со второй попытки Песков все же стал студентом ИСАА, но столкнулся с еще одним разочарованием: вместо желаемого арабского языка его распределили в турецкую группу.

«Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю <…> Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот — кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами», — рассказывал представитель Кремля.

Но со временем его отношение к Турции изменилось. Песков подчеркивал, что обучение в ИСАА давало не только язык, но и глубокое понимание культуры, традиций и менталитета страны, а при искреннем интересе невозможно не проникнуться уважением к изучаемому региону.

Из открытых источников известно, что Дмитрий был призван в армию во время учебы. Сам он говорил журналистам, что имеет воинское звание старший лейтенант.

Уже с третьего курса Песков начал работать переводчиком в турецких компаниях, что дало ему практический опыт и финансовую самостоятельность. В 1989 году он окончил ИСАА по специальности «историк-востоковед, референт-переводчик», свободно владел английским, турецким и арабским языками.

По окончании учебы он хотел устроиться в представительство одной из турецких газет, но отец воспротивился этой идее, считая, что сын должен выбрать стезю дипломата.

Начало карьеры и путь в Кремль

Дмитрий Песков начал работать в системе МИД СССР. С 1990 по 1994 год он занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции. В середине 1990-х Песков ненадолго вернулся в Москву, работал в центральном аппарате МИД, а затем снова уехал в Анкару сначала в ранге второго секретаря, а затем и первого секретаря посольства РФ в Турции.

Позже в интервью Владимиру Соловьеву он признавался, что в 1990-е ему «приходилось крутиться».

«Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции (Анкара — Москва). Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину», — рассказывал Песков.

В те годы многим жилось непросто. Когда денег не хватало особенно остро, Дмитрий Песков, по воспоминаниям его дочери Лизы, выходил «бомбить» по ночам, то есть подрабатывать таксистом.

Переломным моментом в его карьере стал ноябрь 1999 года, когда в Стамбуле проходил саммит ОБСЕ с участием Бориса Ельцина. Песков, как первый секретарь посольства, участвовал в подготовке визита президента России в Турцию, работая в составе группы под руководством начальника управления пресс-службы администрации президента Алексея Громова. Песков на саммите также был переводчиком главы государства.

После этого его пригласили работать в Кремль.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин ушел в отставку, а исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин.

На посту пресс-секретарь президента

В 2000 году Дмитрий Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. В 2004 году он стал первым заместителем Алексея Громова, фактически получив право озвучивать позицию главы государства по ключевым вопросам.

Дмитрий Песков у клуба Beach на острове Си-Айленд, где проходила встреча глав государств и правительств «Группы восьми», 2004 год

Пресс-секретарем Владимира Путина Песков был назначен в 2008 году, когда тот возглавил российское правительство. Спустя четыре года, вернувшись в Кремль, Путин забрал с собой и своего пресс-секретаря. Таким образом, Песков с 2012 года остается бессменным спикером Кремля.

Со временем он стал одним из самых узнаваемых представителей российской власти. Дмитрию Пескову не раз приходилось комментировать острые и конфликтные темы — от международных скандалов до уличных протестов.

Брифинг Дмитрия Пескова в рамках саммита «Группы восьми», 2006 год

Даже публичные высказывания Владимира Путина в свой адрес Песков воспринимает как часть рабочей реальности. Комментируя знаменитую фразу президента о том, что пресс-секретарь «иногда несет пургу», он заметил, что у любой шутки главы государства есть подтекст, который стоит учитывать.

Песков курирует информационную политику, работу по связям с общественностью и международными СМИ, а также крупные информационные проекты, включая «прямые линии» и пресс-конференции главы государства. В беседе с журналистами Песков признался, что самой высокой похвалой своей работе считает отсутствие критики от президента.

Владимир Путин и Дмитрий Песков во время телемоста с Реджепом Тайипом Эрдоганом, 2009 год

За годы работы Дмитрий Песков был удостоен множества государственных и международных наград, включая ордена Дружбы и Почета, а также зарубежные ордена Италии, Монголии и Кыргызстана. Также его вклад отмечен в сфере международных коммуникаций и информационного сопровождения крупных политических событий.

Резонансные высказывания Дмитрия Пескова

О протестных акциях

Дмитрий Песков не раз высказывал свое отношение к протестным акциям. В 2012 году стала широко известна фраза Пескова, сказанная им в частной беседе с Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), в то время депутатом Государственной думы. Последний в связи с этим опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) пост. По словам Пономарева, Песков сказал следующее: «за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту».

Позже Песков прокомментировал появившуюся в соцсетях цитату:

«Ну представьте: стоят в коридоре два мужика. Он мне сказал: «Ты дурак». Я ему ответил. Бежать после этого сразу все вываливать в «Твиттер» — это просто не по-мужицки».

В 2021 году представитель Кремля заявил, что власти не будут вести диалог с «несогласными», которые нападают на сотрудников правоохранительных органов. В беседе с журналистами Песков отметил, что, по его мнению, на акциях присутствовало значительное число провокаторов.

Он особо выделил случаи, когда протестующие, по его словам, прикрывались женщинами и детьми, сравнив агрессивных участников акций с террористами.

Дмитрий Песков

О цензуре и госзаказе

В 2015 году Дмитрий Песков оказался втянут в дискуссию о цензуре и госзаказе в искусстве после того, как отдельные деятели культуры заявили о попытках вмешательства государства и общественных организаций в творческий процесс.

Представитель Кремля заявил: «Цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Но при этом надо четко дифференцировать те постановки и произведения, которые ставятся или снимаются на государственные деньги или с привлечением каких-то других источников финансирования».

Об уехавших

В апреле 2022 года пресс-секретарь президента высказывался о россиянах, покинувших страну. Он заявил, что не считает врагами государства тех, кто уехал из-за страха или непонимания происходящего:

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства».

В частности, Песков отметил, что хорошо знает телеведущего Ивана Урганта и «он большой патриот», чем вызвал возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова.

В том же интервью представитель Кремля выделил тех, кто, по его словам, стал «хаять власть» и допускать нападки в адрес российских военнослужащих. «Это враги государства, и с ними мы будем бороться», — сказал Песков.

Санкции против Дмитрия Пескова и его семьи Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова 28 февраля 2022 года, указав в обосновании его активную поддержку политики, которая, по мнению ЕС, угрожает суверенитету и безопасности Украины. 3 марта 2022 года Песков был включен в санкционный список США. 6 марта санкции против пресс-секретаря президента ввела Великобритания, а затем Канада. Под канадские ограничения попали также его супруга Татьяна Навка и совершеннолетние дети — Николай и Елизавета. Позднее аналогичные меры в отношении Пескова приняли Швейцария, Австралия, Украина, Япония и Новая Зеландия. В июне 2022 года под санкции ЕС попала и Татьяна Навка.

Личная жизнь и семья

Личная жизнь Дмитрия Пескова не раз становилась предметом внимания СМИ. Он состоит в третьем браке и является отцом пятерых детей.

Браки

Первой женой Пескова была Анастасия Буденная, внучка маршала Советского Союза Семена Буденного. В браке родился сын Николай. Однако вскоре его родители развелись. По данным из открытых источников, в 2012 году Анастасия скончалась в возрасте 44 лет.

Второй женой Дмитрия Пескова стала Екатерина Солоцинская, дочь дипломата, с которой они прожили почти 20 лет. История их отношений началась в Анкаре и сопровождалась как периодами безденежья, так и яркой, насыщенной жизнью.

Когда молодая семья вернулась в Москву, Екатерина поступила на филологический факультет МГУ. Денег супругам отчаянно не хватало. «Многие наши друзья начали бизнес, ходили в рестораны, а нас даже в кино не приглашали, чтобы не ставить в неловкое положение», — вспоминала Солоцинская.

В этом браке родились трое детей — дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. В 2012 году Дмитрий Песков развелся с женой, но, как утверждали СМИ, распался его второй брак гораздо раньше. После развода Солоцинская переехала в Париж, где занялась благотворительностью.

lisa_peskova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Третьей женой Пескова стала фигуристка Татьяна Навка, роман с которой и стал причиной развода. Позднее она рассказывала, что долго сопротивлялась ухаживаниям и не воспринимала их как что-то серьезное.

«Но он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Как-то хитро все делал. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Наверное, вокруг все думали, что мы давно вместе, а я ни в какую. Не звонила и не брала трубки. А он умудрялся находить меня через друзей. И добился своего. И правильно — нельзя было меня брать нахрапом, ну никак нельзя», — делилась она.

Они познакомились в 2010 году, 21 августа 2014 года у них родилась дочь Надежда, а в 2015-м пара поженилась. Событие прошло с размахом. В самом престижном сочинском отеле собралось около сотни VIP-гостей.

Своего супруга Татьяна Навка характеризовала в интервью как «человека маниакальной педантичности» с «врожденным благородством».

Пресс-секретарь президента однажды признался, что супруга зарабатывает больше него. В документальном фильме, посвященном 50-летию олимпийской чемпионки, Песков с иронией добавил, что живет за счет жены.

Алексей Майшев/РИА Новости

Песков неоднократно говорил, что совмещать насыщенные рабочие графики с семейной жизнью сложно, но это реальность для большинства современных семей. Воспитание детей часто происходит по телефону, а редкие выходные они стараются проводить вместе.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с их дочерью Надеждой, 2020 год tatiana_navka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Дети Дмитрия Пескова

Николай

Николай родился в 1990 году в браке Дмитрия Пескова с Анастасией Буденной. По данным СМИ, после развода родителей мальчик вместе с матерью переехал в Великобританию и взял фамилию отчима — Чоулз. Эту фамилию он носил до 2019 года.

Nikolay Choles/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2023 году Николай рассказал в интервью, что был в зоне проведения специальной военной операции. Он служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер» и получил медаль «За Отвагу».

Дмитрий Песков говорил, что гордится сыном. Он также сообщил, что Николай «прошел через многое», потерял нескольких друзей, сохранил «фронтовое братство» со своими сослуживцами.

В 2024 году Дмитрий Песков впервые публично упомянул о внучке. Выяснилось, что дедушкой он стал несколько лет назад. По его словам, девочка уже ходит в школу, ее зовут Алиса.

«Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая», — пояснил представитель Кремля, добавив, что ждет новых внуков.

Елизавета

Елизавета Пескова родилась в 1998 году в браке Дмитрия Пескова с Екатериной Солоцинской. В отличие от других детей пресс-секретаря президента, Елизавета часто появляется в медийном поле. Девушка не раз высказывалась на общественные темы и оказывалась в центре внимания из-за своей карьеры и отношений, в то время как подробностей о ее братьях в СМИ практически нет.

Елизавета с раннего детства начала изучать иностранные языки. К 17 годам она успела сменить несколько учебных заведений, включая интернат в Нормандии, престижную школу в Париже и Институт стран Азии и Африки в Москве, куда она поступила по настоянию отца.

Осенью 2015 года Елизавета вернулась в Париж, где жила ее мать и младшие братья. Там она поступила в бизнес-школу, сосредоточившись на изучении маркетинга и продолжив активно заниматься восточными языками. После девушка вернулась в Россию и окончила магистратуру МГИМО.

Рассказывая об обучении в Европе, Елизавета отмечала различия в подходах к образованию. По ее словам, европейские преподаватели ведут занятия в более свободной и доверительной манере, общаясь со студентами почти по-семейному. Она также обращала внимание на то, что во Франции учащиеся меньше склонны к списыванию и реже сталкиваются с жестким давлением со стороны системы.

Говоря о жизни в России, Елизавета подчеркнула, что считает комфортную жизнь здесь во многом привилегией обеспеченных семей. Европейские страны, по ее мнению, лучше приспособлены для повседневной жизни обычных людей.

Совсем недавно девушка призналась, что была сложным подростком и даже сбегала из дома.

Сам же Дмитрий Песков отмечал, что его дочь никогда не была ребенком-мажором: во Франции она жила в спартанских условиях, много работала над собой и в итоге стала «изрядной карьеристкой». Елизавета подтверждает, что фамилия вызывала травлю и давление, но с возрастом ей удалось перестать реагировать на агрессию незнакомцев.

Кстати, у старшей дочери Пескова сложились хорошие отношения с дочерью Татьяны Навки от предыдущего брака Александрой Жулиной.

Из личного архива Елизаветы Песковой

По некоторым данным, в 2024 году дочь Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова и родила сына. Но она не комментирует эту информацию.

Михаил и Данила

Михаил (2004) и Данила (2008) — Мика и Дени — родные младшие братья Елизаветы. СМИ пишут, что средний сын Пескова после развода родителей некоторое время жил во Франции, но потом вернулся к отцу в Россию. Михаил окончил школу в Москве и поступил в МГИМО на международно-правовой факультет, увлекается автомобилями. Четыре года назад он засветился в СМИ в связи с публикацией в соцсетях о смертельном ДТП с известным автоблогером. Он, якобы, написал , что после серьезных аварий обещает себе «ездить с головой и не гонять», но спустя два-три дня возвращается к вождению на высокой скорости. Позже Дмитрий Песков пояснил , что это был перепост.

Младший сын Дени, по некоторым данным, живет с матерью во Франции, но регулярно прилетает в Москву и проводит время с отцом, братьями и сестрами.

Елизавета Пескова с братом Дени lisa_peskova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Надежда

Младшая дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки появилась на свет в 2014 году. Девочка занимается фигурным катанием. По словам Дмитрия Пескова, ее «рабочий день» сопоставим с его собственным.

«Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу», — сказал Песков.

Кроме того, Надя учит три языка: китайский, французский и английский. Девочка также занимается музыкой.

Интересы и хобби

Песков свободно владеет несколькими языками. Чтобы поддерживать уровень, он регулярно читает зарубежные СМИ.

Среди спортивных увлечений пресс-секретаря президента — теннис, лыжи, бег. Недавно он рассказал, что очень загорелся велоспортом.

«У меня увлечение – велосипед. Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее. Просто заболел этим видом спорта», — отметил Дмитрий Песков.

В марте 2014 года чиновник был избран председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, о чем сообщила пресс-служба РШФ. Сам Дмитрий Песков не раз говорил о личной симпатии к шахматам. Он признавался, что воспринимает эту игру не только как спорт, но и как способ интеллектуального отдыха, хотя времени на нее у него остается немного.

«Из-за постоянной занятости я играю в шахматы довольно редко, и, честно говоря, меня это расстраивает», — говорил Песков. По его словам, чаще всего партии удается разыгрывать во время рабочих поездок, когда появляется хотя бы небольшой зазор в графике.

Как уточнял пресс-секретарь президента, его партнерами по игре обычно становятся коллеги. При этом он отмечал, что за все годы работы ему так и не довелось сыграть шахматную партию с Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков на торжественном вечере, посвященном открытию турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам, 2016 год

Мемы и публичный образ

Отдельной частью имиджа Дмитрия Пескова стали его знаменитые усы, которые со временем превратились в интернет-мем. История со спором с дочерью Елизаветой и сбритыми усами в 2014 году только усилила этот образ. Тогда пресс-секретарь президента пообещал сбрить свои усы в случае, если дочка успешно сдаст ЕГЭ. Обещание было дано за год до экзаменов и со временем почти забылось.

Однако результаты ЕГЭ оказались достаточно высокими, чтобы выполнить условия пари. Фотографии Пескова без усов появились в соцсетях. Пресс-секретарь признавался, что расставаться с привычным элементом внешности было непросто, но чувство гордости за дочь полностью компенсировало этот дискомфорт.

Позднее в социальных сетях появились аккаунты, посвященные «усам Пескова», за которыми следят тысячи подписчиков. Сам он относится к этому с юмором и признается, что иногда читает пародийные каналы.