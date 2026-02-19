Каллас направила в ЕС документ с требованиями к России по конфликту на Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным СМИ, направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Вероятность налаживания диалога с президентом РФ Владимиром Путиным практически невозможна, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью изданию Rheinpfalz.

«Я считаю это практически невозможным», — сказал Мерц.

Немецкий канцлер также отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.

При этом 6 февраля Мерц утверждал в интервью Bayerischer Rundfunk, что Германия «всегда готова к переговорам с Россией». Однако Мерц предостерег от «нескоординированных контактов» и открытия новых каналов связи с Россией без одобрения всех европейских лидеров.

До этого в январе Фридрих Мерц также отверг возможность прямых переговоров с Россией, и заявил, что они должны идти только между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что речи о каких-либо контактах с Германией в рамках переговоров сейчас не идет.

Ультиматум Каллас

Тем временем, как утверждает украинское издание «Страна.ua», глава европейской дипломатии Кая Каллас подготовила ультимативный список требований к России, который направила на согласование странам ЕС.

Европейские дипломаты рассказали, что в нем отражена «максималистская» позиция: в частности, в документе говорится, что в случае ограничения численности украинской армии или ее вывода из отдельных районов аналогичные меры должна принять и Россия. Также Москва должна сократить численность своих войск и вывести их из Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии .

Также в ее послании содержится требование не признавать де-юре новые российские регионы. В документе содержится и требование о компенсации ущерба Украине, а также европейским странам и их компаниям.

Подчеркивается, что урегулирование конфликта невозможно без участия ЕС в переговорах и учета интересов объединения. Ожидается, что эту инициативу обсудят главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 23 февраля.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о требованиях ЕС, заявил, что европейская дипломатия переживает не лучшее время под руководством Каллас.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — сказал Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что требования Каллас никого не интересуют.

«Интрига провалена, список Каллас никого не интересует, ибо это прошлогодний снег, над ней снова смеются, а она даже не понимает, что окончательно похоронила даже самые призрачные надежды европейцев присоединиться к переговорам.

Потому как — кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться», — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что все перечисленные в списке Каллас требования «невыполнимы» и «давно отброшены ходом событий».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Россия в какой-то момент будет вести диалог с европейскими странами, но это произойдет, когда европейцы одумаются.

«Президент России Владимир Путин не раз это подтверждал, что когда-то мы, наверное, с Европой будем разговаривать. Но это произойдет, когда они одумаются. И мы посмотрим, с чем они к нам придут», — подчеркнул Лавров

По словам главы МИД РФ, европейцы пытаются создать нарратив о том, что Россия якобы срывает переговоры по украинскому урегулированию.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, мол, когда-то мы договоримся с Россией, но пока она якобы не хочет переговоров. Человек заявляет такие вещи и думает, что никто не наблюдает, что Россия конкретно делает», — сказал министр.