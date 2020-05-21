Депздрав Москвы отрицает снижение объемов оказания помощи онкобольным

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг сообщения о якобы снижении объемов оказания помощи онкологическим больным.

В частности, в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в четверг, отмечается, что ни один городской стационар, оказывающий помощь таким пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.

«Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — подчеркивается в заявлении столичных властей.

Помимо этого, вследствие перепрофилирования федеральных центров Москвой дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для ГОКБ №1.

Подчеркивается также, что все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

Депздрав отмечает, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому.

«К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение не выходя из дома», — отмечается в пресс-релизе.