Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров упавшего малазийского Boeing MH-17. Об этом сообщает The Times.

«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — сказал Стрелков.

Однако он вновь подчеркнул, что ополчение не сбивало самолет, вину российских военных в крушении Boeing Стрелков отрицает.

В окружном суде Гааги 8 июня состоится заседание по делу о крушении рейса MH-17.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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