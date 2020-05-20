Собянин: Москва пока находится на высокой стадии по заражениям COVID-19

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РИА «Новости»

Москва пока находится на высокой стадии по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина в ходе заседания президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, из-за большого количества госпитализированных создается большая нагрузка на здравоохранение, но при этом генерируется высокая смертность.

«Мы видим, в мае она была значительно больше, чем в апреле», — напомнил мэр.

В Москве число случаев с коронавирусом достигло 152 276 (+2 699 за сутки). Вылечились от болезни 5 440 пациентов.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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