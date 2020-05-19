В Москве от COVID-19 вылечилось более 30 тысяч человек
В Москве от коронавирусной болезни вылечились 31496 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее данным, за последние сутки выздоровели 2583 пациента.
По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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