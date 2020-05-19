Синоптики спрогнозировали теплый июнь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что предварительный прогноз на погоду в июне вполне благоприятный, передает «Российская газета».

По ее словам, в столичном регионе первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура воздуха ожидается в промежутке от +10...+15°С по ночам до +20...+25°С днем.

В Псковской, Смоленской, Брянской, Амурской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке погода ожидается в пределах климатической нормы, рассказала синоптик. Ниже нормы июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина.

Паршина добавила, что уточненный прогноз на первый месяц лета будет опубликован в конце мая.

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