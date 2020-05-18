В Афганистане число случаев коронавируса превысило семь тысяч

В Афганистане за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 408, превысив семь тысяч, пишет минздрав страны.

Сообщается, что выздоровел 801 человек, скончались 173 человека. Тесты сдали 23 тысячи человек.

С 28 марта в столице и некоторых других регионах введена самоизоляция. Граждане не могут выходить на улицу без необходимости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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