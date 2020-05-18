В Татарстане проверят зоопарк после видео с голодными животными

Прокуратура Татарстана проверит зоопарк конно-спортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах после того, как в интернете появилось видео с голодными и грязными волком и верблюдами, информирует ведомство.

«Прокуратура Набережных Челнов изучает размещенное в соцсетях и СМИ видео с голодными и неухоженными питомцами зоопарка в конно-спортивной школе «Тулпар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проверит требования законодательства об охране и использовании объектов животного мира, а также соответствие ветеринарным требованиям.

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