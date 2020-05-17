ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 4,5 млн
Число случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 100 тысяч, превысив 4,5 миллиона, пишет ВОЗ.
Сообщается, что всего в мире умерли 307 тысяч пациентов.
На первом месте по распространению коронавируса находится Северная и Южная Америка, где заразились почти два миллиона человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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