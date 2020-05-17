В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что женщина заразились коронавирусом еще до рождения ребенка. Сейчас мать и малыш находятся дома под медицинским наблюдении.

В Северной Осетии коронавирусом заразились 2165, скончались 15 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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