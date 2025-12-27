Более 10 человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Минздрав Белоруссии: 13 человек попали в больницы после ДТП под Витебском

Бригады скорой помощи после ДТП с участием автобуса международного сообщения в Витебской области Белоруссии доставили в больницы 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.

Людей отвезли в Оршанскую больницу №1 и Толочинскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«Трое пациентов из Толочинской ЦРБ, после осмотра специалистами, направлены на амбулаторное лечение», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что четырех человек госпитализировали в хирургическое отделение Оршанской больницы. Пять пострадавших разместили в травматологическом отделении, еще одного человека — в реанимационном.

«У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести», — отмечается в тексте.

Автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

