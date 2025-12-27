Футболист «Краснодара» стал лучшим футболистом страны

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком Армении 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Сперцян набрал в голосовании 17 голосов, опередив Генриха Мхитаряна (8).

В текущем сезоне на счету Сперцяна 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Сперцян может перейти в миланский «Интер».