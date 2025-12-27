Тысячи человек на Дальнем Востоке ожидают своих рейсов из-за непогоды

Прокуратура: задержки рейсов на Дальнем Востоке находятся на контроле

Около 3,9 тысяч человек ожидают вылета в Хабаровске, Магадане, Владивостоке и на Камчатке из-за непогоды. Ситуацию контролируют правоохранители, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия воздушные суда, выполнявшие рейсы из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром в Хабаровск... Отправления ожидают более 650 пассажиров», — говорится в сообщении.

На Камчатке из-за циклона более чем на четыре часа задержаны рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск и Северо-Курильск. Примерно 800 человек ждут своих рейсов.

Аэропорт Магадана закрыли до 28 декабря, отложены рейсы в Москву, Красноярск и Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман. Ожидают вылета около тысячи пассажиров.

В аэропорту Владивостока на несколько часов перенесли вылеты в Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Екатеринбург, Москву. Их ждут 1,3 тысячи человек, рассказали в ведомстве.

В Хабаровске задержаны самолеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский, 214 пассажиров ждут своих рейсов.

