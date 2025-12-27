Размер шрифта
Два польских аэропорта возобновили работу после взрывов на Украине

В Польше аэропорты Люблина и Жешува возобновили работу
В Польше возобновили работу аэропорты Люблина и Жешува после взрывов на Украине. Об этом сообщает агентство воздушного движения Республики, передает ТАСС.

«Аэропорты в Жешуве и Люблине возобновили работу после получения информации об окончании действий военной авиации», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Оперативное командование сообщило, что истребители НАТО возвращены на аэродромы.

О приостановке работы воздушных гаваней на фоне активизировавшихся ударов на Украине сообщалось около часа назад.

Примерно за час до объявления этих мер оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х, что самолеты-истребители приступили к операциям, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши.

Согласно карте воздушных тревог Украины, сигнал действует на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в городе.

Ранее в Польше возле жилого дома упал военный беспилотник.

