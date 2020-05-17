Собянин пожелал удачи российским выпускникам
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился ко всем российским выпускникам школ и пожелал им удачи при поступлении в вузы. Об этом он написал во «ВКонтакте».
Чиновник отметил, что «непростой учебный год» подходит к концу, однако онлайн-занятия и полезные интернет-ресурсы продолжат работать, чтобы школьники смогли получать знания.
«У выпускников, конечно, другая программа — поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний», — добавил Собянин.
Он также поблагодарил учителей за то, что давали школьникам возможный максимум на «удаленке» и проявили большое терпение.
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