Собянин пожелал удачи российским выпускникам

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился ко всем российским выпускникам школ и пожелал им удачи при поступлении в вузы. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что «непростой учебный год» подходит к концу, однако онлайн-занятия и полезные интернет-ресурсы продолжат работать, чтобы школьники смогли получать знания.

«У выпускников, конечно, другая программа — поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний», — добавил Собянин.

Он также поблагодарил учителей за то, что давали школьникам возможный максимум на «удаленке» и проявили большое терпение.

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