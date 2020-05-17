Климатолог объяснил причину погодных аномалий весной

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов объяснил погодные аномалии этой весной. Об этом сообщает Ura.ru.

«Весной идет перестройка с зимнего режима на летний. Как осенью случается бабье лето, так и весной бывают возвратные похолодания», — рассказал он.

Климатолог отметил, что это неотъемлемая часть весеннего сезона, и среднестатистически такие аномалии случаются.

Семенов добавил, что в целом ситуация с погодными аномалиями в конце весны будет зависеть от того, как движутся циклоны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части страны ожидает резкое похолодание.

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