Климатолог объяснил причину погодных аномалий весной
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов объяснил погодные аномалии этой весной. Об этом сообщает Ura.ru.
«Весной идет перестройка с зимнего режима на летний. Как осенью случается бабье лето, так и весной бывают возвратные похолодания», — рассказал он.
Климатолог отметил, что это неотъемлемая часть весеннего сезона, и среднестатистически такие аномалии случаются.
Семенов добавил, что в целом ситуация с погодными аномалиями в конце весны будет зависеть от того, как движутся циклоны.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части страны ожидает резкое похолодание.
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