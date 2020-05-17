В Москве на участке Филевской линии метро на пути упало дерево

На участке Филевской линии Московского метро приостановили движение поездов из-за падения дерева на пути. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Уточняется, что дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Кунцевская».

«Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре в воскресенье, 17 мая.

Большая часть Филевской линии метро пролегает на поверхности, а не под землей.