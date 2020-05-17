Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на Камчатке

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Подземный толчок был зафиксирован в 6.02 мск. Его очаг залегал на глубине 288 км. Эпицентр находился на суше в 54 км северо-восточнее села Усть-Большерецк.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю добавили, что землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

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