Мошенники начали запугивать россиян потерей права собственности на жилье

Россиян предупредили о схеме обмана с переоформлением прав на квартиру
Мошенники убеждают людей переводить полученные от продажи квартиры деньги через мобильное приложение на криптокошелек, якобы чтобы не допустить переоформления права собственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что жертве поступает звонок от человека, выдающего себя за работника госструктур. Злоумышленник утверждает, чтобы право собственности на недвижимость попытались переоформить. Чтобы это не допустить, гражданину нужно продать квартиру, обналичить деньги и зачислить их н криптокошелек.

После этого сценарий обмана распространяется на родственников жертвы. Мошенники предупреждают, что тех тоже хотят обокрасть. Для пресечения «преступных» действий жертве нужно забрать у них деньги и ювелирные украшения и передать «специальным» людям, добавили в МВД. Там призвали россиян всегда проверить информацию неизвестных, вне зависимости от того кем они представляются.

До этого телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой имитируют ломаный русский язык, чтобы быстрее войти в доверие к жертве. Они притворяются рабочими управляющих компаний и пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и на портале «Госуслуги».

Ранее девушка, «похитившая» подростка из Красноярска, рассказала о своих мотивах.

