Армия

СМИ: украинцы пытаются наиболее рискованными маршрутами бежать из страны

ТАСС: жители Украины пытаются напролом перейти границы страны
Все больше жителей Украины, чтобы не отправляться на фронт, пытаются опасными маршрутами покинуть страну. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседник агентства отметил, что зимой желающие скрыться с Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы, не желая отправляться на фронт, все больше предпочитают рисковать жизнью во время перехода границы. Участились случаи, когда группы украинских граждан пытаются напролом прорвать границу и сбежать за рубеж.

Так, в Черновицкой области из-за усилившегося потока уклонистов украинские пограничники были вынуждены усилить контроль границы с Румынией. Это направление лидирует по числу нелегальных попыток пересечь границу. На втором месте находится граница с Молдавией.

15 января сообщалось, что на Украине раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию.

13 января стало известно, что на Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию.

Ранее на границе с Польшей возникли очереди из желающих покинуть Украину. 

