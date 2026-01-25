Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Дипломатам РФ не удалось получить доступ к россиянам на борту захваченного США танкера

Генконсульство: РФ добивается консульского доступа к членам экипажа «Маринеры»
nasa.gov

Российские дипломаты в Эдинбурге добиваются консульского доступа к гражданам РФ на захваченном танкере «Маринера», сообщает в Telegram-канале генконсульство.

Там назвали защиту интересов россиян ключевым приоритетом работы диппредставительства и отметили, что пока не получили ответа местных властей на официальные обращения.

«Российская сторона продолжит принимать все законные меры для получения информации о текущем местонахождении и состоянии здоровья захваченных российских моряков, получения консульского доступа к ним и обеспечения их скорейшего возвращения на родину», — говорится в посте.

В публикации упоминается Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года. В ней в обязанности консула входит защита интересов граждан его страны. Документ также гарантирует ему право доступа к таким лицам.

США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» 7 января за нарушение санкций. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм заявила, что судно якобы было связано с Венесуэлой. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что танкер — часть венесуэльского теневого флота.

Спустя два дня американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ — членов экипажа захваченного танкера. Кроме них, в состав команды «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузин, а также трое индусов. Сейчас судно находится на якорной стоянке у берегов Шотландии.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания, данного «на самом высоком уровне».
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+