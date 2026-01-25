Дипломатам РФ не удалось получить доступ к россиянам на борту захваченного США танкера

Российские дипломаты в Эдинбурге добиваются консульского доступа к гражданам РФ на захваченном танкере «Маринера», сообщает в Telegram-канале генконсульство.

Там назвали защиту интересов россиян ключевым приоритетом работы диппредставительства и отметили, что пока не получили ответа местных властей на официальные обращения.

«Российская сторона продолжит принимать все законные меры для получения информации о текущем местонахождении и состоянии здоровья захваченных российских моряков, получения консульского доступа к ним и обеспечения их скорейшего возвращения на родину», — говорится в посте.

В публикации упоминается Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года. В ней в обязанности консула входит защита интересов граждан его страны. Документ также гарантирует ему право доступа к таким лицам.

США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» 7 января за нарушение санкций. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм заявила, что судно якобы было связано с Венесуэлой. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что танкер — часть венесуэльского теневого флота.

Спустя два дня американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ — членов экипажа захваченного танкера. Кроме них, в состав команды «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузин, а также трое индусов. Сейчас судно находится на якорной стоянке у берегов Шотландии.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания, данного «на самом высоком уровне».