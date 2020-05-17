Власти Ленобласти приостановили работу крупных ТЦ из-за нарушений регламента
Руководство Ленинградской области приостановило работу крупных торговых центров в регионе с 17 мая из-за массовых нарушений санитарных норм на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы областного правительства.
«Работа торговых центров площадью больше 25 тысяч квадратных метров остановлена. Причина — невозможность обеспечить соблюдение масочного режима и другие требования для безопасности персонала и покупателей», - говорится в сообщении.
По заявлению местных властей, возобновить работу ТЦ смогут не раньше, чем через две недели.
Ранее власти Ленобласти разрешили торговым центрам возобновить работу в регионе с 12 мая при условии соблюдения всех санитарных предписаний.
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