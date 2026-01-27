«Дети ссорятся, папочка решает»: Дмитриев дал характеристику США и Европе

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «детской ссорой» спор министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Решить его, по словам главы РФПИ, может «папочка».

«Когда дети ссорятся, «папочка» решает», — отметил он.

До этого Рютте заявил, что эпоха опеки Соединенных Штатов Америки над европейской безопасностью подошла к концу, а без американцев Европа не сможет защитить себя. В ответ Барро возразил, что члены Североатлантического альянса, их союзники и европейские страны могут защитить себя от любой угрозы, откуда бы она ни исходила.

В июне прошлого года генсек НАТО назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения. Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

Ранее Рютте оправдался за то, что назвал Трампа папочкой.