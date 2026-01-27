Размер шрифта
США с помощью ЦРУ хотят повлиять на будущее Венесуэлы

CNN: ЦРУ планирует постоянное присутствие на территории Венесуэлы
Evelyn Hockstein/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного присутствия на территории Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, ЦРУ и Госдепартамент отвечают за планы Вашингтона по оказанию влияния на будущее Венесуэлы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ведомства будут заниматься вопросами политического перехода, а также разрешением нестабильной ситуации с безопасностью в республике.

Собеседники утверждают, что реальное влияние будут оказывать именно ЦРУ. Оно будет готовить почву для дипломатических усилий, а также налаживать отношения с местным населением и обеспечивать безопасность.

Одновременно с этим Госдеп и ЦРУ планируют следить за контактами Венесуэлы с Москвой, Пекином и Тегераном, говорится в публикации.

В начале января военные Соединенных Штатов в рамках операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали звуковое оружие, работающее либо на высоких, либо на низких частотах, что вызвало нарушения работы электронной техники. Как рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин, это могло быть звуковое оружие, низкочастотное или высокочастотное, которое «било по ушам, по мозгам».

Ранее Пентагон высказался о секретном оружии, примененном в Венесуэле.
 
