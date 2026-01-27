Размер шрифта
Сотрудники отеля пожаловались на двух женщин, оставивших после себя кучу мусора

Сотрудники одного из отелей в Японии пожаловались на гору мусора, оставленную гостями после их выезда, пишет Mothership.

Работники отеля заявили, что номер, в котором проживали две женщины из Китая, был оставлен в крайне неубранном состоянии. В комнате были разбросаны салфетки и мусор, в том числе на полу и на столе рядом с кроватью. На столе также остались пустые стаканы из-под лапши быстрого приготовления и бутылки.

Кроме того, использованные полотенца, салфетки, чашки и зубные щетки были оставлены в унитазе. Кроме того, крышка сиденья унитаза была обернута пластиковой пленкой.

«Разве не было бы неприятно жить в такой комнате?», — удивляются работники отеля.

Сообщается, что сотрудники гостиницы попытались взыскать с гостей дополнительную плату за уборку номера. По их словам, женщины изначально отказались оплачивать уборку, однако конфликт в итоге был урегулирован. Подробности разрешения ситуации не раскрываются.

Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг отеля, где постояльцев номеров будит львенок.
 
