Российский пенсионер лишился квартиры, поверив в последнюю любовь

В Тверской области 77-летняя невеста отобрала квартиру у 86-летнего жениха
ГУ МВД России по Тверской области

В Тверской области пенсионерка влюбила в себя пожилого мужчину и лишила его единственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В Твери завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на 77-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она обманом завладела квартирой, которая ранее принадлежала 86-летнему жителю Лихославля.

Пенсионеры познакомились через объявление в местной газете. Вскоре женщина переехала к избраннику и начала манипулировать им. Она оказывала на пенсионера психологическое давление, настраивала его против родственников и в конце концов убедила вступить с ней в брак.

На тот момент квартира «жениха» уже была в собственности у «невесты». Под ее нажимом пенсионер написал расписку на 1,7 млн рублей и подписал договор купли-продажи квартиры.

О том, что жилье больше ему не принадлежит, мужчина случайно узнал от соседки, которая увидела квитанцию за коммуналку на чужое имя. Посоветовавшись с роодными, пенсионер обратился в полицию.

Ранее в Казахстане полицейские остановили супругов за нарушение ПДД и спасли их от мошенников.
 
