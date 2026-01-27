В Европе выступили с предупреждением по нефтяным танкерам

Группа из 14 европейских стран выпустила предупреждение, касающееся танкеров так называемых «теневых флотов». Об этом сообщает Bloomberg.
Европейские страны заявили, что нефтетанкеры должны ходить под флагом лишь одного государства и иметь на борту действительную документацию, в том числе страховую. Суда, не соблюдающие эти правила, будут считаться «не имеющими государственной принадлежности».
До этого стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников.
В статье BFMTV утверждается, что Grinch построен в 2004 году и якобы входит в «теневой флот» РФ. С 2022 года проверки судна в портах выявили в общей сложности 30 нарушений.
Ранее Британия подтвердила свое участие в задержании российского нефтяного танкера.