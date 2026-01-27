Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В Европе выступили с предупреждением по нефтяным танкерам

Bloomberg: страны Европы предупредили о мерах в отношении судов без гражданства
Norlys Perez/Reuters

Группа из 14 европейских стран выпустила предупреждение, касающееся танкеров так называемых «теневых флотов». Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские страны заявили, что нефтетанкеры должны ходить под флагом лишь одного государства и иметь на борту действительную документацию, в том числе страховую. Суда, не соблюдающие эти правила, будут считаться «не имеющими государственной принадлежности».

До этого стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников.

В статье BFMTV утверждается, что Grinch построен в 2004 году и якобы входит в «теневой флот» РФ. С 2022 года проверки судна в портах выявили в общей сложности 30 нарушений.

Ранее Британия подтвердила свое участие в задержании российского нефтяного танкера.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!